مطار دمشق الدولي يستأنف عمله بعد شهر من التوقف

استأنف مطار دمشق الدولي عمله رسميا، صباح الثلاثاء، من خلال تسيير رحلات تابعة لشركات طيران سورية وقطرية، بعد توقف دام شهرا بأعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد التلفزيون السوري الرسمي أنه سيجري تسيير رحلات من وإلى العاصمة دمشق لخطوط طيران أجنحة الشام والسورية للطيران المحليتين، إضافة إلى الخطوط القطرية.

وأقلعت أول طائرة سورية من مطار دمشق الدولي باتجاه الشارقة الإماراتية وعلى متنها 145 مسافرا، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

والسبت الماضي، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي، بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف قائلا "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

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والخطوط الجوية القطرية أولى شركات الطيران بالعالم التي ستسير رحلات تجارية إلى سوريا بعد سقوط النظام، إذ أعلنت الخميس استئناف رحلاتها اعتبارا من السابع من الشهر الجاري، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق.

يذكر أنه عام 2012، أوقفت معظم شركات الطيران رحلاتها إلى دمشق، على خلفية قمع النظام السوري آنذاك الثورة السورية المطالبة بالتغيير التي اندلعت في 2011​​​​​​​.