إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الفوار جنوبي الضفة

أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام مخيم الفوار للاجئين جنوبي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى إصابتين من مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل. وأوضحت أن الإصابتين لشاب برصاص حي في الفخذ، وشاب آخر بشظايا رصاص حي في الرجل.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت وسط المخيم مساء الثلاثاء، فاندلعت مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل غازية، ما أدى أيضا إلى حالات اختناق.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل مقاطع فيديو وصورا للاقتحام وعمليات إسعاف المصابين.

🌐عاجل | إصابتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية pic.twitter.com/1lnsL8CXQO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 7, 2025

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد فلسطينييْن اثنين إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية، فجر اليوم، لموقع في بلدة طمون، جنوب طوباس شمالي الضفة الغربية.

واحتجزت قوات الاحتلال جثمان أحد الشهيدين، بينما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، إثر اعتداء الاحتلال عليهم خلال عملية الاقتحام.

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في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لمخيم الفارعة، جنوب مدينة طوباس، منذ أمس؛ حيث تتمركز آليات الاحتلال مدعومة بالجرافات في الشوارع، وتواصل تخريب وتجريف البنى التحتية، بينما تستمر قوات الاحتلال بتسيير دورياتها في أرجاء المخيم.

وبشكل متكرر يقتحم الجيش الإسرائيلي مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، تتخلل بعضها مواجهات مع السكان.

إبادة وتصعيد

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن استشهاد 843 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 155 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى توسيع نطاق عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والانتقال من مرحلة "الدفاع إلى الهجوم".

جاء ذلك أثناء لقائه قادة من المستوطنين في الضفة على خلفية عملية للمقاومة الفلسطينية أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة أمس الاثنين، وبعد يوم من دعوته إلى ممارسة الإبادة والتطهير العرقي في جنين ونابلس، مشيرا إلى أن من يعتمد على السلطة الفلسطينية في حماية أمنه سيستيقظ على صباح دموي.