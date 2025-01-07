إصابة أحد مؤسسي كتيبة طولكرم برصاص أمن السلطة

أكدت مصادر للجزيرة اليوم الثلاثاء إصابة الأسير المحرر يوسف مهنا أحد مؤسسي كتيبة طولكرم في هجوم لقوات أمن السلطة الفلسطينية في عتيل شمالي طولكرم بالضفة الغربية.

وأفادت المصادر بأن إصابة مهنا حرجة، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين بهجوم قوات أمن السلطة الفلسطينية في المدينة.

وصباح اليوم، ذكر شهود عيان أن أجهزة أمن السلطة نصبت كمينا لمجموعة من المقاومين في بلدة عتيل وفتحت النار عليهم، مما أدى إلى إصابة عدد منهم، بينهم إصابة خطيرة.

وأضاف الشهود أن أجهزة السلطة صادرت مركبة المطاردين بعد إطلاقها النار عليهم وإصابتهم في بلدة عتيل.

وتأتي العملية الجديدة فيما أفادت مصادر للجزيرة أمس الاثنين بأن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أضرمت النيران في منازل نزح سكانها على وقع الاشتباكات المستمرة في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، في حين اتهمت فصائل المقاومة السلطة بتجاوز الخطوط الحمر وتصعيد الأوضاع داخل المخيم.

تغطية صحفية | أجهزة أمن السلطة تحرق منازل في محيط مخيم جنين، والنيران تمتد إلى منازل أخرى pic.twitter.com/MbYUCQIdAk — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025

وأوضحت المصادر أن النيران أضرمت في 5 منازل بمنطقة "دبة الغُبّز" جنوب مخيم جنين، والتي تسيطر عليها الأجهزة الأمنية منذ بدء حملتها على المخيم قبل 34 يوما.

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من جهته، اتهم الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطينية أنور رجب من وصفهم بالخارجين على القانون بإشعال النيران في المنازل بهدف تعطيل حياة الناس والتنغيص عليهم.