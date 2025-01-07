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عاجل | مصادر للجزيرة: إصابة 3 شبان برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية في بلدة عتيل شمال طولكرم بالضفة الغربية

7/1/2025-|آخر تحديث: 7/1/202501:29 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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