زلزال قوي يضرب منطقة التبت غرب الصين وسقوط قتلى

ضرب زلزال قوي منطقة جبلية في غرب الصين بالقرب من نيبال صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن سقوط 9 قتلى على الأقل وفق حصيلة أولية أوردها الإعلام الرسمي.

وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن زلزالا قوته 6.8 درجات هز شيغاتسي ثاني أكبر مدينة في التبت والمنطقة المحيطة بها صباح اليوم الثلاثاء، في حين قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر وقع في منطقة التبت بالصين.

وأوضح المركز الصيني أن الزلزال وقع في الساعة الواحدة و5 دقائق بتوقيت غرينتش، وكان على عمق 10 كيلومترات.

وذكر تقرير تلفزيون الصين المركزي أن عددا قليلا من المناطق المأهولة ضمن 5 كيلومترات من مركز الزلزال الذي كان يبعد 380 كيلومترا عن لاسا عاصمة التبت.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام هندية أن الزلزال شعر به سكان العاصمة النيبالية كاتماندو على بعد نحو 400 كيلومتر، إذ أفادت التقارير بأن السكان فروا من منازلهم.

وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين للزلازل بشكل متكرر، ففي عام 2008 تسبب زلزال قوي في مقاطعة سيتشوان بمقتل نحو 70 ألف شخص.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 29 زلزالا بلغت قوتها 3 درجات أو أكثر وقعت في نطاق 200 كيلومتر من زلزال شيغاتسي في السنوات الخمس الماضية، وكانت جميعها أقل من زلزال اليوم الثلاثاء.

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وفي 2015 هز زلزال قوته 7.8 درجات منطقة قريبة من كاتماندو في نيبال المجاورة، مما أودى بحياة نحو 9 آلاف شخص، وتسبب في إصابة الآلاف، في أسوأ زلزال تشهده البلاد.