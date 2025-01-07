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عاجل | رويترز عن مركز شبكات الزلازل الصيني: زلزال بقوة 6.9 درجة يهز مدينة شيغاتسي في التبت

7/1/2025-|آخر تحديث: 7/1/202504:56 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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