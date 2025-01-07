أوكرانيا تعلن بدء عملية عسكرية جديدة بمنطقة كورسك

قال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إن قواته بدأت عمليات هجومية جديدة في منطقة كورسك غربي روسيا.

وكانت أوكرانيا قد سيطرت أوائل أغسطس/آب الماضي على جزء من كورسك واحتفظت بمواقعها هناك منذ خمسة أشهر، قبل أن تشن هجوما جديدا على المنطقة لكنها لم تقدم تفاصيل عن العملية أو أهدافها.

وقالت هيئة الأركان العامة -على تطبيق تيليغرام- إن القوات الأوكرانية ضربت مركز قيادة روسيا في المنطقة.

وأضافت "الضربة وسلسلة العمليات في الآونة الأخيرة.. تم تنسيقها مع القوات البرية الأوكرانية التي بدأت حاليا عمليات هجومية جديدة".

كما أعلنت وقوع 94 اشتباكا منذ أمس الاثنين في كورسك، مقارنة مع 47 يوم الأحد.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها وجهت ضربات مكثفة لوحدات أوكرانية في المنطقة.

وأضافت -في بيان- أن قواتها الحقت الهزيمة بألوية أوكرانية في ستة مواقع ونفذت ضربات على قوات ومعدات أوكرانية في سبعة مواقع أخرى تضمنت موقعا على الجانب الأوكراني من الحدود.

يشار إلى أن مقاطعة كورسك الروسية تصدرت منذ أغسطس/آب من العام الماضي أنباء الحرب، بعد توغّل قوات أوكرانية فيها وسيطرتها على مئات الكيلومترات المربعة هناك.

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ومنذ ذلك الحين، بدأت روسيا عملية مضادة واسعة بمشاركة آلاف الجنود الكوريين الشماليين، وفق ما أكدته كييف مرارا وصمتت عنه موسكو.

ورغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها كلا الجانبين في الحرب المستمرة بينهما منذ أكثر من عامين، تستمر العمليات العسكرية على جميع الجبهات، مع تكثيف الهجمات البرية والجوية على الأراضي الأوكرانية.