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صور أقمار صناعية تظهر اتساع رقعة الدمار شمال قطاع غزة

صورة توضح حي الزيتون ببيت حانون قبل أعمال النسف والتجريف الأخيرة Planet Labs PBC
صورة توضح حي الزيتون ببيت حانون قبل أعمال النسف والتجريف الأخيرة (مختبرات بلانيت لابز)
7/1/2025

كشفت وكالة سند للتحقق الإخباري في شبكة الجزيرة، من خلال صور أقمار صناعية، اتساع مساحات الدمار في الأحياء السكنية بمدينة بيت حانون ومدينة الشيخ زايد السكنية بمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نتيجة العمليات الإسرائيلية وأعمال النسف التي نفذها الاحتلال خلال الفترة الماضية.

وتبين الصور الملتقطة في الفترة بين 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي والثالث من يناير/كانون الثاني الحالي حجم الدمار والتجريف في منطقتي حي الزيتون والعزبة في بيت حانون، نتيجة التوغل والقصف الإسرائيلي في الأسبوعين الماضيين.

صورة توضح الدمار في عزبة بيت حانون Planet Labs PBC
صورة توضح الدمار في عزبة بيت حانون (مختبرات بلانيت لابز)
صورة توضح أعمال النسف والتجريف في حي الزيتون ببيت حانون Planet Labs PBC
صورة توضح أعمال النسف والتجريف في حي الزيتون ببيت حانون (مختبرات بلانيت لابز)

وتوضح الصور أعمال تجريف واسعة نفذتها جرافات الجيش الإسرائيلي بمنطقتي حي الزيتون والعزبة في بيت حانون وسط تمركزات للآليات العسكرية. وفي منطقة العزبة، زادت نسبة الدمار بشكل ملحوظ في أبراج الندى والعودة إلى جانب المنازل والمدارس والمنشآت العامة بالمنطقة.

كما شهدت مدينة الشيخ زايد السكنية بمنطقة بيت لاهيا عملية نسف ضخمة، ما تسبب بتدمير وانهيار معظم الأبراج السكنية التي كانت قائمة من بين المباني الذي تعرضت للقصف على مدار أشهر الحرب الماضية، حتى أصبحت المدينة مدمرة بشكل شبه كامل.

صورة توضح أعمال النسف في مدينة الشيخ زايد Planet Labs PBC
صورة توضح أعمال النسف في مدينة الشيخ زايد بمنطقة بيت لاهيا (مختبرات بلانيت لابز)

وتواصل القوات الإسرائيلية عمليتها العسكرية في مناطق مختلفة من شمال قطاع غزة، وبالتحديد مخيم جباليا وبيت حانون، حيث تفيد المصادر الصحفية باستمرار سماع دوي انفجارات ناتجة عن أعمال القصف والنسف في المناطق المتفرقة من الشمال على مدار الساعة.

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المصدر : الجزيرة

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