3 شهداء بنيران الاحتلال بالضفة والمستوطنون يصعدون الاعتداءات

استشهد 3 شبان اليوم الثلاثاء بنيران الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تواصلت به الاقتحامات واعتداءات المستوطنين.

وذكرت مصادر محلية للجزيرة أن فلسطينيا استشهد في قصف إسرائيلي على بلدة طمون جنوبي مدينة طوباس شمال الضفة.

وأضافت المصادر أن طائرة حربية استهدف أكثر من موقع في البلدة التي تشهد عملية عسكرية لقوات الاحتلال وتشمل بالإضافة إلى بلدة طمون مخيم الفارعة في طوباس.

وكان جيش الاحتلال أعلن في بيان أن طائراته الحربية أغارت على خلية لمن وصفهم بـ"المسلحين" في بلدة طمون.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة طمون، بعد منتصف الليلة، وانتشرت في عدة أحياء منها، وشرعت بمداهمة العديد من المنازل، وسط تحليق مكثف ومنخفض لطائرات الاستطلاع المسيّرة في عموم أجواء طوباس.

وفي نابلس، أكدت مصادر للجزيرة أن قوة خاصة إسرائيلية اغتالت الأسير المحرر جعفر دبابسة أمام منزله في واد الباذان شمال شرق المدينة.

وأكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شهيدا آخر من بلدة طلوزة في نابلس للمستشفى، دون مزيد من التفاصيل.

عاجل| مصادر محلية: قوة خاصة من جيش الاحتلال تغتال الأسير المحرر جعفر أحمد دبابسة أمام منزله في واد الباذان شمال شرق نابلس pic.twitter.com/usFtk5S6zd — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2025

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اقتحامات

كما أفادت مصادر للجزيرة بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.

واقتحمت القوات الإسرائيلية كذلك خربة الطوبا في مسافر يطا جنوبي الخليل، وبلدة عتيل شمالي طولكرم بالضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن شبانا فلسطينيين ألقوا مساء الاثنين زجاجات حارقة تجاه مركبات مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

اعتداءات المستوطنين

وشن مستوطنون إسرائيليون، مساء أمس الاثنين، سلسلة هجمات استهدفت قرى وبلدات فلسطينية بالضفة الغربية وأدت إلى أضرار في الممتلكات.

وشمالي رام الله، اقتحم مستوطنون بلدة ترمسعيا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين حرقوا غرفة زراعية في البلدة دون الإبلاغ عن إصابات.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي) إن مجموعات من المستوطنين أحرقت شاحنة وألحقت الضرر بمركبات ومنازل الفلسطينيين خلال هجومها على قرية أماتين شرق قلقيلية شمال الضفة.

وشرق قلقيلية أيضا، ذكرت وفا أن مستوطنين هاجموا المنطقة الشرقية من قرية حجة، وأحرقوا مركبة كما هاجموا قرية فرعتا.

تغطية صحفية | مستوطنون يعتدون على بلدات وقرى في قلقيلية ورام الله بالضفة الغربية pic.twitter.com/aYkR4gHWTV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025

وتشهد قلقيلية منذ صباح أمس تشديدات عسكرية إسرائيلية تمثلت بنصب حواجز عسكرية وإغلاق الطرق واقتحامات ومداهمات لقوات الاحتلال.

أما جنوبي الضفة، فهاجم مستوطنون مركبات فلسطينية قرب بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وفق الوكالة.

وأضافت أن مجموعة من المستوطنين تجمعوا قرب دوار تقوع على المدخل الغربي، وهاجموا مركبات الفلسطينيين المارة على الشارع الرئيس ورشقوها بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وبموازاة الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، مما أسفر عن استشهاد نحو 838 فلسطينيا وإصابة نحو 6700 آخرين.