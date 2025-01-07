سموتريتش يدعو لتوسيع عمليات جيش الاحتلال بالضفة

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى توسيع نطاق عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة والانتقال من مرحلة "الدفاع إلى الهجوم".

جاء ذلك أثناء لقائه قادة من المستوطنين في الضفة على خلفية عملية للمقاومة الفلسطينية أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين قرب مستوطنة كدوميم شمال الضفة أمس الاثنين، وبعد يوم من دعوته إلى ممارسة الإبادة والتطهير العرقي في جنين ونابلس، مشيرا إلى أن من يعتمد على السلطة الفلسطينية في حماية أمنه سيستيقظ على صباح دموي.

وقال سموتريتش في منشور على منصة إكس "في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) أيضا، كما في الساحات الأخرى، من الضروري الانتقال من الدفاع إلى الهجوم وشن عمليات واسعة النطاق داخل أوكار المسلحين حتى اكتمال تدميرهم".

وأضاف "في الاجتماع، أبلغت رؤساء السلطات أنه بناء على طلبي، فإن اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) اليوم سيتناول خطوات القضاء على الإرهاب في يهودا والسامرة".

وبدأ ظهر اليوم الثلاثاء اجتماع "الكابينت" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لبحث التطورات في الضفة الغربية وإمكانية إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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وكان نتنياهو قد أجرى مساء أمس الاثنين "تقييما للوضع في الضفة الغربية، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومدير جهاز الأمن العام والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين آخرين".

وأضاف "صدّق رئيس الوزراء على العمليات للقبض على المنفذين وتقديمهم للعدالة، فضلا عن سلسلة من العمليات الهجومية والدفاعية الإضافية في الضفة الغربية" دون مزيد من التفاصيل.