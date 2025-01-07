زعماء أحزاب إسرائيلية يهاجمون نتنياهو ويطالبون باتفاق ينهي حرب غزة

انتقد زعماء أحزاب سياسية إسرائيلية استمرار الحرب على قطاع غزة، ودعوا لإبرام صفقة تعيد الأسرى المحتجزين في القطاع.

وقال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن كل جندي إسرائيلي يقتل في غزة شهادة على الإهمال السياسي والأمني للحكومة.

واتهم غولان رئيس الحكومة بإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية، وقال إن الحرب في غزة انتهت منذ زمن، وإن حكومة نتنياهو لم تتحرك رغبة في البقاء بالسلطة وأوهام الاستيطان بالقطاع.

وقال أيضا إن إبرام صفقة جزئية "لإعادة المختطفين سبيل رهيب لحرب لا نهاية لها في غزة".

دعوة للانسحاب من غزة

من جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن بقاء الجيش في غزة يمنع فرص التوصل لصفقة شاملة تعيد (المحتجزين) الأسرى.

وقال لبيد إن بقاء الجيش في غزة يتعارض مع مصالح إسرائيل السياسية والأمنية.

وفي غضون ذلك، قالت وزارة الخارجية -اليوم الثلاثاء- إن إسرائيل ملتزمة بالتوصل لاتفاق لإطلاق "الرهائن" في قطاع غزة، وإن المفتاح بيد من لديهم تأثير على حركة حماس.

محادثات الدوحة

وكان موقع أكسيوس نقل أمس عن مسؤول أميركي تأكيده أن بريت ماكغورك (كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط) قد وصل الدوحة للانضمام إلى المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف النار في غزة.

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وفي المقابل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس جهاز الموساد ديفيد برنيع أجّل زيارة كانت مقررة أمس إلى الدوحة في إطار محادثات صفقة التبادل.

ومن جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إنه تم تأجيل زيارة برنيع بانتظار رد حماس على تفاصيل الصفقة المقترحة، مشيرة إلى أن إسرائيل تنتظر الرد لكي تقرر ما إذا كانت هناك جدوى لسفر مدير الموساد للعاصمة القطرية.

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين يرون أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم في المفاوضات قبل أن يتوجه برنيع للدوحة.

شكوك وتفاؤل حذر

وتحدث مسؤولون إسرائيليون وأميركيون -الأيام القليلة الماضية- عن تقدم في المفاوضات قد يسمح بالتوصل إلى صفقة قريبا، بيد أن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية إبرام اتفاق.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الأول، إن بلاده تريد التوصل إلى اتفاق لوقف النار في غزة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعرب بلينكن عن ثقته في التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو بعدها.

وفي غضون ذلك، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن نتنياهو عقد جلسة مشاورات محدودة لمناقشة تطورات محادثات الصفقة.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت -في وقت سابق- عن مسؤولين قولهم إنه تم إحراز تقدم كبير بالمفاوضات، لكن "من السابق لأوانه تقديم التهاني بالوصول إلى النهاية".