إسرائيل تمدد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا بتمديد إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية لمدة 45 يوما.

جاء ذلك بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب القناة برام الله فجر اليوم الثلاثاء، وتعليق قرار يقضي بتمديد إغلاق المكتب ومنع استخدامه بموجب أمر عسكري.

وبرر قائد جيش الاحتلال في منطقة الضفة الغربية آفي بلوط قرار الإغلاق بدعوى أن المكان يستعمل لما وصفه بالتحريض ومساندة أعمال الإرهاب.

ويأتي قرار تمديد إغلاق مكتب الجزيرة في رام الله من قبل جيش الاحتلال تزامنا مع قرار السلطة الفلسطينية -الأربعاء الماضي- وقف بث القناة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وعبث الجزيرة وتدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية وبث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة، وفق تعبيرها.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية بموجب أمر عسكري، وسلم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق في المكتب ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم.

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وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في مايو/أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه "قانون الجزيرة".