ترامب يمنح اسما جديدا لخليج المكسيك ولا يستبعد عملا عسكريا ضد بنما وغرينلاند

رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لتنفيذ طموحاته بالسيطرة على قناة بنما وجزيرة غرينلاند، كما أعلن أنه سيفرض رسوما جمركية كبيرة على المكسيك وكندا، وسيغير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، سئل ترامب إن كان يستطيع أن يؤكد للعالم أنه لن يستخدم القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على قناة بنما وغرينلاند، فقال "لا أستطيع أن أؤكد لكم. أنتم تتحدثون عن بنما وغرينلاند. لا، لا أستطيع أن أؤكد لكم شيئا بشأنهما".

وتابع "لكن يمكنني أن أقول هذا: نحتاج إليهما من أجل الأمن الاقتصادي". وأضاف "لن أعلن التزامي بذلك (الامتناع عن التحرك العسكري). قد نضطر للقيام بأمر ما".

في الوقت نفسه، تعهد الرئيس الأميركي المنتخب -الذي يتسلم منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري- باستخدام القوة الاقتصادية ضد الجارة كندا التي يدعو إلى ضمها للولايات المتحدة.

وعندما سئل إن كان سيستخدم القوة العسكرية، قال ترامب "لا، القوة الاقتصادية".

وأضاف أن "اندماج كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضا أفضل كثيرا على صعيد الأمن القومي".

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وذكر ترامب أثناء المؤتمر الصحفي -الذي عقده في منتجعه الخاص "مارالاغو" بولاية فلوريدا- أنه سيسعى لفرض رسوم جمركية "صارمة للغاية" على المكسيك وكندا.

وفي ملف الهجرة، أفاد الرئيس الأميركي المنتخب بأنه "يتعين على المكسيك أن تكف عن السماح لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلادنا".

وأعلن ترامب أيضا أنه سيغير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا"، الذي قال إن له "وقعا جميلا".

ويقع خليج المكسيك جنوب شرق القارة الأميركية الشمالية، وتتصل مياهه بالمحيط الأطلسي عبر مضيق فلوريدا الذي يفصل بين شبه جزيرة فلوريدا وجزيرة كوبا.

وفي تصريحاته للصحفيين أيضا، دعا ترامب أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي ليشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مكررا اتهاماته لهم بدفع أقل مما يجب.

وقال "يمكنهم جميعا تحمل الكلفة، لكن يجب أن تكون النسبة 5% وليس 2%".