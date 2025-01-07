ترامب الابن يصل غرينلاند والدانمارك تؤكد: ليست للبيع

وصل دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، إلى نوك عاصمة غرينلاند في زيارة خاصة اليوم الثلاثاء بعدما عبّر والده مرارا عن رغبته في السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية الغنية بالموارد، في حين أكدت الدانمارك أن الجزيرة "ليست للبيع".

ووصل ترامب الابن على متن طائرة والده الخاصة "ترامب فورس وان" حوالي الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش، وفقا لما أظهره بث من مطار نوك ومواقع تتبع الرحلات الجوية.

وذكر مسؤول محلي لوكالة رويترز أن الزيارة إلى نوك التي تغطيها الثلوج من المتوقع أن تستمر 4 إلى 5 ساعات، ولم تحدد فيها أي اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.

وقال ترامب الابن في بودكاست، أمس الاثنين، في إشارة إلى تصريحات والده في الآونة الأخيرة "لا، لن أشتري غرينلاند.. الطريف أنني في الواقع ذاهب في رحلة شخصية طويلة جدا إلى غرينلاند".

وغرينلاند منطقة تتمتع بالحكم الذاتي وتتبع الدانمارك، وتعد امتدادا جغرافيا لقارة أميركا الشمالية، وعاصمتها نوك أقرب إلى نيويورك، منها إلى العاصمة الدانماركية كوبنهاغن.

وأشاد الرئيس الأميركي المنتخب ترامب -الذي سيتولى منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري- على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" بالجزيرة، ووعد "بجعل غرينلاند عظيمة من جديد"، على غرار شعاره الشهير بشأن أميركا.

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وقال ترامب إن "غرينلاند مكان رائع، وسيستفيد الناس كثيرا إذا أصبحت جزءا من أمتنا".

وأضاف أن ابنه يزور الجزيرة لرؤية "بعض المناطق والمعالم الأكثر روعة".

من جانبها، شددت رئيسة وزراء الدانمارك ميتي فريدريكسن اليوم الثلاثاء على أن غرينلاند "ليست للبيع"، وهي "ملك لأهلها".

وقالت في تصريحات للقناة الدانماركية الثانية "نحتاج إلى تعاون وثيق جدا مع الأميركيين"، لكن "من ناحية أخرى، أريد حث الجميع على احترام شعب غرينلاند. فهي بلدهم وهي وحدها القادرة على تقرير مستقبلها".

وكان رئيس وزراء غرينلاند ميوتي إيجيدي قال -في خطابه بمناسبة العام الجديد- إن الجزيرة ليست للبيع، وشدد في الوقت نفسه على تطلع الجزيرة إلى الاستقلال عن الدانمارك.

وتدهورت العلاقات بين غرينلاند والدانمارك في السنوات القليلة الماضية، وسط تنديد بممارسات المستعمر السابق.

وفي 2019، تراجع ترامب -خلال ولايته الرئاسية الأولى- عن زيارة مقررة للدانمارك بعد أن انتقدت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن فكرته عن شراء غرينلاند.

وأوضح ترامب بعد فوزه بولاية ثانية أن سياسته الخارجية ستكون صريحة ومباشرة، ولوّح بالسيطرة على قناة بنما، كما صرح الشهر الماضي بأن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند "ضرورة أكيدة".