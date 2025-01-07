القسام تعرض مشاهد توثق سيطرتها على مسيّرات إسرائيلية برفح

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد قالت إنها لاستيلاء مقاتليها على عدد من الطائرات المسيّرة للاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

واستعرض أحد مقاتلي القسام المسيّرات التي تم الاستيلاء عليها، وكان مكتوبا عليها أرقام وتاريخ 2024/9.

وسبق لكتائب القسام وبقية فصائل المقاومة الفلسطينية أن عرضت فيديوهات تظهر استيلاءها على مسيّرات إسرائيلية في مناطق بقطاع غزة.

وكانت القسام أعلنت في وقت سابق استيلاء مقاتليها على 3 مسيّرات "كواد كابتر" إسرائيلية أثناء قيامها بمهام استخباراتية في حي الجنينة شرق مدينة رفح.

وفي تحليل عسكري سابق على قناة الجزيرة، قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن المسيرات الإسرائيلية تحتوي على أشرطة سجلتها توثق وتدين جيش الاحتلال في استهداف وقتل المدنيين بغزة.