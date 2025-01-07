القسام تبث مشاهد استهداف دبابات إسرائيلية بمعسكر جباليا

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من استهداف مقاتليها دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي وبقايا آلياته المستهدفة شرق مفترق الصفطاوي الواقع غرب معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد 3 دبابات طراز ميركافا، الأولى بعبوة شديدة الانفجار، والثانية التي كانت ضمن قوة النجدة بقذيفة شواظ، والأخيرة بصواريخ "الياسين 105″، أطلقها أحد مقاتلي القسام عليها وهي متحركة.

وأظهر المقطع إصابتها إصابات مباشرة، كما تضمن مشاهد من بقايا آليات مستهدفة.

ومنذ بدء العملية البرية الواسعة لجيش الاحتلال في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبث القسام مشاهد لاستهداف مقاتليها آليات الاحتلال في مختلف محاور التوغل، وتنوعت بين ضرب دبابات بقذائف مضادة للدروع وتفجير أخرى بعبوات ناسفة ونصب كمائن ناجحة.

كما شملت العمليات استهداف قوات راجلة إسرائيلية بقذائف مضادة للتحصينات، إضافة إلى عمليات القنص والاشتباك المباشر، والإغارة على مقار قيادة لعمليات الاحتلال في مناطق مختلفة.