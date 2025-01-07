الظروف القاسية في مخيمات غزة لم تخفت "حديث الناس"

في قلب مخيم البريج للنازحين الفلسطينيين في غزة، يقف الصحفي عبد الله المغاري متحديا الظروف لبث برنامجه الإذاعي.

فمن خيمة بسيطة، يستضيف المغاري ضيوفه في برنامج "حديث الناس"، الذي أصبح نافذة سكان غزة، للتعبير عن همومهم ومشاكلهم اليومية.

وبالرغم من التحديات الكبيرة، مثل انقطاع التيار الكهربائي المستمر، والضوضاء المحيطة، ودمار الحرب، فإنه صمم على تقديم صوت سكان غزة.

ويقول المغاري: إن البرنامج جعله قريبا من الناس، يسمعهم ويعبر عن مخاوفهم، ويضيف أن "حديث الناس" ليس مجرد برنامج إذاعي، بل هو منصة للتواصل والتفاعل بين سكان غزة، حيث تتم مناقشة القضايا اليومية وتقديم الأخبار المهمة.

وفي ظل الحصار المفروض على غزة، أصبحت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لمعظم سكان المخيم، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير، وأصبحت العديد من الأسر تعتمد على المساعدات الغذائية التي تقدمها الأونروا.

ومع ذلك، يظل المغاري وأمثاله من الإعلاميين الفلسطينيين مصممين على تقديم الأمل والتفاؤل لسكان غزة، مؤكدين أن صوتهم لن يخفت مهما كانت التحديات.

وبهذا الإصرار والعزيمة، يواصل عبد الله المغاري رحلته في تقديم برنامجه الإذاعي، مؤمنا بأن الإعلام يمكن أن يكون أداة للتغيير والتأثير الإيجابي في حياة الناس.