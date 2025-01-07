السيناتور الأميركي ساندرز يطالب واشنطن بوقف تسليح إسرائيل

دعا السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، الولايات المتحدة إلى وقف مبيعات الأسلحة والذخيرة لإسرائيل، مع تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ نحو 15 شهرا.

وقال ساندرز في منشور على منصة إكس أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترسل المزيد من القنابل إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة، التي قتلت 45 ألف شخص، ودمرت أنظمة الإسكان والرعاية الصحية والتعليم في غزة، وتسببت في مجاعة بالقطاع من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

وأكد السيناتور الأميركي البارز أنه سيفعل كل ما في وسعه لمنع تدفق الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.

صفقة جديدة

وبالتوازي مع دعم واشنطن غير المحدود للإبادة الجماعية في غزة، أبلغ مسؤولون أميركيون الكونغرس بشكل غير رسمي في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري، بمقترح تعقد واشنطن بموجبه صفقة أسلحة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل طائرات حربية وذخائر مدفعية.

وتشمل الصفقة المرتقبة، التي تحتاج إلى موافقة الكونغرس، معدات دفاعية وذخائر مهمة مثل طائرات مسيرة، وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم، وقنابل صغيرة الحجم، ورؤوس حربية زنة 500 كيلوغرام، وأجهزة لتفجير القنابل، بالإضافة إلى صواريخ للدفاع الجوي.

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ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت نحو 155 ألف ضحية فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، علاوة على أكثر من 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.