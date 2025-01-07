روسيا تواصل تقدمها في دونيتسك وأوكرانيا تسقط 28 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرتها على مدينة كوراخوف في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بعد معركة استمرت عدة أشهر، فيما أعلن الجيش الأوكراني أنه أسقط 28 طائرة مسيرة روسية خلال الليل.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن السيطرة على كوراخوف، التي كانت تعد معقلا رئيسيا للقوات الأوكرانية على خط الجبهة الشرقية، ستمكن القوات الروسية من تسريع عمليات تحرير الأراضي في "جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت المدينة تضم قبل بداية الحرب حوالي 22 ألف شخص، ولكن مع استمرار الهجوم الروسي، تراجع عدد السكان إلى أقل من 10 آلاف شخص.

وتعد كوراخوف منطقة صناعية رئيسية في دونباس، وتضم محطة طاقة حرارية وخزانا للمياه، كما أنها تقع على الطريق السريع الذي يربط بين شرق وجنوب أوكرانيا. وقد تعرضت المدينة لعدة هجمات بالقصف المدفعي وقذائف صواريخ متعددة الإطلاق والطائرات المسيرة الروسية، مما أسفر عن تدمير واسع في المباني والبنية التحتية.

وصرح مسؤولو وزارة الدفاع الروسية بأن هذه السيطرة تعزز موقع القوات الروسية في المنطقة، وتسمح لها بتحقيق مزيد من التقدم في المناطق الأخرى المحيطة.

ولم ترد السلطات الأوكرانية بعد على إعلان السيطرة الروسية على كوراخوف.

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بيانات أوكرانية

في غضون ذلك قال سلاح الجو الأوكراني إن قواته أسقطت خلال الليل 28 طائرة مسيرة روسية واعترضت 38 طائرة مسيرة روسية، بينها 10 نماذج "مقلدة" لم تحقق أهدافها.

كما أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في فبراير/شباط 2022 إلى نحو 800 ألف جندي، وذلك في أحدث تقرير لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية. ويشمل هذا الرقم 1970 قتيلا أو جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار الجيش الأوكراني إلى أنه دمر منذ بداية الحرب نحو 9710 دبابات روسية و21 ألفا و708 طائرات مسيرة، إلى جانب 369 طائرة حربية و331 مروحية. كما دمر 20 ألفا و189 مركبة قتالية مدرعة و1260 منظومة قذائف صاروخية.

ورغم الخسائر الكبيرة التي يتكبدها كلا الجانبين في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، تستمر العمليات العسكرية على جميع الجبهات، مع تكثيف الهجمات البرية والجوية على الأراضي الأوكرانية.