البرهان يشارك أقباط السودان احتفالهم بعيد الميلاد في أم درمان

احتفل أقباط سودانيون، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاد المسيح في كنيسة "ماري جرجس" بحي المسالمة في مدينة أم درمان، بحضور رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وعدد من المسؤولين السودانيين.

وأظهرت مقاطع فيديو -نشرها مقاتل في صفوف الجيش السوداني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- البرهان وهو يدخل الكنيسة وسط استقبال الحضور له بالتحية وبعضهم بالأحضان.

وردد الأقباط، وبينهم شباب وكبار السن، ترانيم مسيحية داخل الكنيسة احتفالا بالعيد.

ويذكر أن كنيسة ماري جرجس (الكنيسة الأرثوذكسية) من أبرز المؤسسات الدينية التي طالتها يد الحرب بمدينة أم درمان، ولم تسلم من الخراب والقصف العشوائي.

وقد دخلتها قوات الدعم السريع في يوليو/تموز 2023، ونهبت خزينة المُطرانية تحت تهديد السلاح، وأطلقت النار على الموجودين داخل الكنيسة، مما أدى إلى وقوع إصابات قبل أن تنسحب منها في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

ويحتفل المسيحيون في العالم بميلاد المسيح في تواريخ مختلفة، بدءا من 23 ديسمبر/كانون الأول من كل سنة، علما أنه لا يوجد دليل دقيق يؤكد تاريخ ولادته.