3 مجازر جديدة في غزة وقصف صاروخي يستهدف سديروت

استشهد عشرات الفلسطينيين منذ فجر اليوم الاثنين، جراء غارات إسرائيلية استهدفت مختلف مناطق قطاع غزة، في حين تعرضت مستوطنات غلاف غزة لقصف صاروخي من شمال القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا.

وارتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45 ألفا و854 شهيدا و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه بوسط وجنوب القطاع، وقالت مصادر طبية إن 40 فلسطينيا أصيبوا جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد امرأة وإصابة عدد من الأشخاص معظمهم من الأطفال جراء قصف الاحتلال خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد طفلين في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح بجنوب غزة.

#شاهد | رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة حيث سقط صاروخ واحد داخل مستوطنة "سديروت" وأصاب مبنى بأضرار فيما سقط الصاروخان الآخران خارج المستوطنة. فيديو للحظة سقوط الصاروخ في "سديروت" pic.twitter.com/zhJd2xYFk5 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

صواريخ تضرب غلاف غزة

ميدانيا، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ على مبنى في سديروت بغلاف غزة، ووقوع أضرار مادية بالموقع.

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وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية برصد إطلاق 3 صواريخ من غزة، وقد اعترضت الدفاعات الجوية أحدها، بينما سقط الآخران في سديروت.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصواريخ أطلقت على سديروت من على بعد مئات الأمتار من موقع للواء ناحل في بيت حانون شمالي قطاع غزة.