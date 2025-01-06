وزير الخارجية السوري يحل بالإمارات في إطار جولته بالمنطقة

قالت وكالة الأنباء الإماراتية إن وزير الخارجية عبد الله بن زايد استقبل اليوم الاثنين في أبو ظبي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الذي يقوم بأول جولة عربية له منذ تولي الحكومة الانتقالية في سوريا.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية تأكيده على موقف دولة الإمارات الداعم لاستقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها وعلى دعم بلاده لكافة الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورا للقاء الذي شارك فيه من الجانب السوري وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب.

وكان الوفد السوري وصل في وقت سابق اليوم إلى الإمارات في زيارة قالت الوكالة السورية إنها ستتناول آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وكان وزير الخارجية السوري زار أمس الأحد الدوحة والتقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما زار الوزير السوري السعودية يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تشمل جولته الحالية الأردن.

وتأتي هذه الجولة بينما تتواتر زيارات الوفود الدبلوماسية الأجنبية إلى دمشق، وذلك وسط دعوات لإرساء الاستقرار وإشراك كل مكونات الشعب السوري في العملية السياسية المقبلة.