وزير الخارجية السوري يصل الإمارات بأول زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني إلى الإمارات -اليوم الاثنين- في أول زيارة رسمية له للبلد، على ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا)، وذلك في إطار جولة إقليمية استهلها بالسعودية ثم قطر.

وأفادت سانا بأن الشيباني وصل برفقة وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات العامة أنس خطاب إلى دولة الإمارات في أول زيارة رسمية لبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

من جانبه، كتب الشيباني على منصة إكس "توجهنا اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، نتطلع لبناء علاقات ثنائية بناءة تصب في مصلحة البلدين".

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره السوري بحثا خلاله آخر التطورات بسوريا وسبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين.

ومن المقرر أن يزور الشيباني كذلك الأردن، بعد زيارته -أمس الأحد- الدوحة برفقة وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العامة، وزيارته الرياض -الخميس الماضي- بأول زيارة رسمية له خارج البلاد تلبية لدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وبحث الوفد السوري في كل من الرياض والدوحة سبل التعاون وإعادة بناء الدولة السورية، وقال الشيباني إنه نقل خلال زيارته إلى السعودية رؤية وطنية تتمثل بتأسيس حكومة تقوم على التشاركية والكفاءة تضم كافة مكونات البلاد.

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وفي وقت سابق الجمعة، ذكر بيان للخارجية الأردنية أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيباني، اتفقا خلاله على تنظيم زيارة لوفد من دمشق إلى المملكة، بغية بحث التعاون بين البلدين في العديد من المجالات.