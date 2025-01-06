الاحتلال يحاصر شمال الضفة بالحواجز وسموتريتش يدعو لإبادة نابلس وجنين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الاثنين، حاجزين عسكريين مفاجئين شمال شرق مدينة نابلس، وشددت إجراءاتها العسكرية شرق طوباس، كذلك دفعت بتعزيزات إلى قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، عقب عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7 آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في هويات راكبيها، وفتشت بعضها، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة عند الحاجزين. كما عرقلت تلك القوات مرور مركبة إسعاف على طريق الباذان شرقا.

وعند حاجز تياسير شرق طوباس، شدد الاحتلال إجراءاته العسكرية في كلا الاتجاهين، وأعاق مرور المواطنين، ما خلق أزمة مركبات على طول مئات الأمتار.

كما أصيب 3 طلاب فلسطينيين على الأقل، في اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون على مدرسة فلسطينية في الأغوار الشمالية شمال شرق الضفة الغربية.

وأغلق مستوطنون طرقات عدة بمحيط مدن نابلس وقلقيلية وطولكرم وسلفيت، ورشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال بوابات على مدخلي الشواورة والرشايدة الرئيسيين شرقي المدينة.

كذلك في الخليل، اعترض مستوطنون إسرائيليون، موكب وزير فلسطيني واحتجزوا مركبته، خلال زيارة ميدانية لمنطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

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وقالت وزارة الحكم المحلي الفلسطينية إن المستوطنين احتجزوا مركبة وزير الحكم المحلي سامي حجاوي والوفد المرافق له، دون مزيد من التفاصيل.​​​​​​​

يأتي ذلك بعد دعوات أطلقها مستوطنون على منصات التواصل الاجتماعي لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين.

دعوة لإبادة نابلس وجنين مثل جباليا

من جهته، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، إلى ممارسة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين في مدينتي نابلس وجنين، كما تفعل تل أبيب في جباليا شمال قطاع غزة.

وبهذه الدعوة علق سموتريتش، في بيان، على إطلاق نار قرب كدوميم، وهي المستوطنة التي يعيش فيها، شرق قلقيلية في شمال الضفة الغربية.

وقال سموتريتش "يجب أن تكون فندق (بلدة فلسطينية) ونابلس وجنين مثل جباليا، حتى لا تصبح كفار سابا مثل كفار غزة".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي إبادته للفلسطينيين في مخيم جباليا، عبر قصف دموي متواصل وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء، لإجبارهم على النزوح جنوبا.

و"كفار غزة" التي ذكرها سموتريتش، هي مستوطنة إسرائيلية بمحاذاة قطاع غزة كانت من المستوطنات التي تعرضت لهجوم في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أما "كفار سابا" فهي بلدة داخل الخط الأخضر قريبة من شمالي الضفة.

كما دعا سموتريتش إلى عقد جلسة عاجلة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لبحث الوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 5 يونيو/حزيران 1967.

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقال في بيان "سنعثر على القتلة ونحاسبهم هم وكل مَن ساعدهم. لن يفلت أحد من العقاب".

فيما كتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، عبر منصة إكس، "لن نسمح أن يكون الواقع في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما كان عليه في قطاع غزة".

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وأضاف "مَن يتبع طريق حماس في غزة ويرعى قتل اليهود وإيذاءهم سيدفع ثمنا باهظا" وفق تعبيراته.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت "نجمة داود الحمراء" (هيئة الإسعاف الإسرائيلية) مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 7، في إطلاق نار من سيارة متحركة نحو حافلة وسيارات تقل مستوطنين.

ولاحقا، أغلق الجيش الإسرائيلي مدينة قلقيلية وبلدات في شمالي الضفة ودفع بتعزيزات عسكرية، وبدأ عمليات تمشيط بحثا عن مطلقي النار.

وبموازاة حرب الإبادة التي يرتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعَّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، ما أسفر عن استشهاد 838 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

بينما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة نحو 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.