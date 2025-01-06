مقتل قيادي عسكري باشتباكات مع فلول النظام باللاذقية

أفادت مصادر للجزيرة بسقوط قتلى -بينهم قيادي من إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة السورية الجديدة- في كمين نفذه مسلحون من بقايا النظام المخلوع باللاذقية غربي سوريا.

وأضافت المصادر أن الكمين وقع في حي العوينة باللاذقية أثناء عملية تمشيط لقوة من إدارة العمليات والأمن العام.

وأوضح مراسل الجزيرة صهيب الخلف أن قوة من الأمن العام في الحكومة الجديدة دخلت الحي للقبض على أحد المطلوبين، لكنها تعرضت لمقاومة غير متوقعة.

ونقل المراسل عن مصادر أن المطلوب ألقى قنبلة على القوة الأمنية، مما أدى إلى مقتل محيي الدين التركي، وهو قائد كتيبة خطاب في إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الجديدة.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل عنصر أمن آخر، قبل أن يتم القبض على المطلوب.

وأشار مراسل الجزيرة إلى أن منطقة الساحل وجبالها في اللاذقية وطرطوس تشتمل على قرى، أغلبيتها تؤيد النظام المخلوع، وهو ما يجعل الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للحكومة الجديدة.

وتكرر المشهد قبل أيام في خربة المعزة بمنطقة طرطوس قتل فيه 14 من عناصر الأمن أثناء عملية تمشيط واسعة.

وتواصل وزارة الداخلية وإدارة العمليات العسكرية البحث عن مطلوبين في حمص منذ الخميس الماضي.

وقالت مصادر في إدارة العمليات العسكرية إنه تم توقيف عدد من المطلوبين المستهدفين في العملية الأمنية، وطالبت الأهالي بتسليم الفارين بهدف بسط الاستقرار والأمن في حمص.