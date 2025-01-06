لقاء مرتقب بين بلينكن ونظرائه الأوروبيين بشأن سوريا

يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد لقاء في روما الخميس المقبل مع وزراء خارجية أوروبيين بشأن سوريا، في الوقت الذي يسعى فيه الغرب للتواصل مع القيادة السورية الجديدة الساعية بدورها لرفع العقوبات.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر خلال زيارة بلينكن للعاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأميركي "سيلتقي بنظراء أوروبيين لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة وملكية السوريين".

ولم تحدد الخارجية الأميركية الوزراء الأوروبيين المشاركين في اللقاء.

وبلينكن الذي يقوم حاليا بجولة تشمل اليابان وفرنسا، سينضم لاحقا إلى الرئيس جو بايدن في زيارة وداعية لروما تتضمن لقاء مع البابا فرانشيسكو.

وكان وزير الخارجية الأميركي أكد دعم واشنطن لعملية سياسية بقيادة سورية تؤدي لحكومة مدنية شاملة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تحترم حقوق النساء والأقليات والأماكن المقدسة.

يأتي ذلك في إطار حراك دبلوماسي للتعرف إلى الإدارة السورية الجديدة، إذ زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو برفقة نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك سوريا الجمعة الماضي.

كما التقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي في دمشق حيث بحثا رفع العقوبات عن سوريا.

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وتأمل القوى الغربية في أن يتحقق استقرار أكبر في سوريا، خاصة بعد أزمة اللاجئين الكبرى التي وصلت ارتداداتها إلى السياسة الأوروبية طوال الأعوام الـ14 الماضية، لكنها لا تزال تعامل الإدارة السورية الجديدة بحذر، إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن أوروبا "لن تسمح لأموالها بتمويل هياكل إسلامية".