كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا تزامنا مع زيارة بلينكن إلى سول

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر -اليوم الاثنين- تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى سول، التي تشهد تصاعدا في أزمتها السياسية.

وقال الجيش في بيان له: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يُعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، التقى بلينكن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية تشوي سانج موك، وأكد التزام واشنطن الدفاعي الراسخ تجاه البلاد.

ودعا بلينكن إلى التواصل الدبلوماسي والأمني الوثيق لردع الاستفزازات المحتملة من كوريا الشمالية.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع تشوي: "ندين إطلاق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا اليوم، في انتهاك جديد للقرارات العديدة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي"، مستخدما الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ويعد إطلاق الصاروخ الذي أجرته كوريا الشمالية اليوم هو الأول منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني عندما أطلقت ما لا يقل عن 7 صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي.

وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية حادة أثارها الرئيس المعزول يون سوك يول بعد إعلانه فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورفضه لاحقا الامتثال لمذكرة اعتقال صدرت بحقه بعد عزله.

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ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الجنوب بأنه في حالة "فوضى" وشلل سياسي مع محاولة المحققين تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون.