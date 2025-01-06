فصائل فلسطينية تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة بعد عملية كدوميم

دعت فصائل فلسطينية إلى تصعيد المقاومة في الضفة الغربية، عقب الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في بيان- إن عملية كدوميم "رد بطولي على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم متواصلة وحرب إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة ومخططات التهجير في الضفة وعدوان المستوطنين وخاصة جماعات الهيكل بحق المسجد الأقصى والمقدسات".

واعتبرت أن العملية "تمثل رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة ووزرائها، بأن في الضفة وغزة والداخل المحتل وكل أرض فلسطين شعبا حرا أبيّا ثائرا لن يفرط بحقه، وأن المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال عن كامل أرضنا".

ودعت الحركة إلى "تصعيد المقاومة في كافة المناطق داخل أرضنا المحتلة، وإفقاد المحتل ومستوطنيه الأمن، وإفشال مخططاته الخبيثة بالضم والتهجير".

بدورها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -في بيان- إن هذه العملية توجه "رسالة قوية للاحتلال أن المقاومة في الضفة حاضرة وجاهزة لتوجيه ضربات نوعية ومباغتة لجنود الاحتلال ومستوطنيه في كل لحظة".

وأكدت أن العملية "تؤكد أن كل شبر من أرض الضفة هو ميدان مفتوح للمقاومة، وأن محاولات الاحتلال الصهيوني وغيره لاقتلاع المقاومة وكسر إرادة المقاومين عبر حرب الاغتيالات والاستهداف والحصار والتضييق ستبوء بالفشل".

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ودعت الجبهة إلى "التصعيد الميداني بالضفة وتكثيف العمليات التي ستربك حسابات الاحتلال وتضعف منظومته الأمنية".

من جانبها، باركت حركة الجهاد الإسلامي "العملية البطولية"، وقالت إنها "رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والضفة وصفعة لمجرمي الحرب".

واعتبرت لجان المقاومة في فلسطين عملية إطلاق النار "ردا طبيعيا على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والمجازر الوحشية في غزة ومخططات التهويد والضم الخبيثة في الضفة".

وقالت إن العملية "صفعة جديدة لكل المنظومة الاستخباراتية والأمنية والعسكرية الصهيونية وتعبير عن الفشل المتراكم للكيان الصهيوني وقادته المجرمين".

ودعت الفلسطينيين بالضفة إلى "تصعيد المقاومة وتوجيه الضربات القوية والنوعية للعدو ومستوطنيه".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن قتلى العملية "سيدتان في الستينيات من العمر ورجل" وكانوا يستقلون سيارتين خاصتين، وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 7 أشخاص جروح أحدهم خطيرة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الهجوم نفذه 3 مسلحين أطلقوا النار على حافلة وسيارات.

وانتشرت قوات الاحتلال في المنطقة وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين.