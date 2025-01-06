عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يكثف غاراته على وسط وجنوب القطاع

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على وسط وجنوب قطاع غزة موقعا عشرات الشهداء والجرحى، وقالت مصادر طبية للجزيرة إن 26 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع منذ فجر أمس الأحد، أغلبهم في وسط غزة وجنوبها.

ففي وسط القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشهيدين امرأة وطفل، استشهدا بعد قصف الاحتلال منزلا في محيط المسجد العمري بحي الدرج وسط المدينة.

🌐 متابعة |تغطية صحفية| شهيدان سيدة وطفل جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً محيط المسجد العمري بحي الدرج وسط مدينة غزة pic.twitter.com/whTeUJ4qGB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني وإصابة وفقدان آخرين في قصف إسرائيلي على منزل شمالي مدينة غزة.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في شارع النفق قرب بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة فجر اليوم الاثنين، مما أدى لاستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين.

كما استشهد 5 فلسطينيين في قصف للاحتلال استهدف منزلا بمخيم النصيرات، وسط القطاع.

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وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف استهدف منزلا بمخيم البريج.

وقال المراسل إن القصف أسفر عن إصابة آخرين، مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني والسكان يعملون على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.

نقل طفلٍ استــــشهد بقصف الاحتلال منزل عائلته في مخيم البريج، وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/etWiMpkHWa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025

وكان عدد من الفلسطينيين، بينهم أطفال، أصيبوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وقامت فرق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى المعمداني، بينما وصف أطباء حالة أحدهم بالخطيرة.

وفي جنوب القطاع، قال مراسل الجزيرة إن فلسطينيين اثنين استشهدا جراء قصف مسيّرة إسرائيلية مزارعين في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.

كما استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون بقصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة أصداء شمال غربي خان يونس في جنوب القطاع. وقامت فرق الإسعاف بنقل جثامين الشهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى ناصر الطبي، جنوبي القطاع.

استشهاد 7 أطفال جراء الصقيع

في سياق متصل، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ارتفاع وفيات الأطفال في قطاع غزة جراء البرد وانعدام المأوى إلى 7 أطفال، في ظل إبادة إسرائيلية مستمرة منذ نحو 15 شهرا.

وذكرت الوكالة -في بيان أمس الأحد- أن الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، في حين يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة، وأشارت إلى وفاة 7 أطفال على الأقل بسبب البرد في القطاع حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن منظمة الصحة العالمية دانت اعتداءات الجيش الإسرائيلي، وإخراج مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن الخدمة، وذكرت أنه تم التأكد من قيام إسرائيل بتنفيذ 50 هجوما على مستشفى كمال عدوان والمناطق المحيطة به منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

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وأمس الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين.

وأكدت الوزارة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 45 ألفا و805 شهداء و109 آلاف و64 مصابا.