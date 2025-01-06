عاجل | وزير الخارجية التركي: كنا ننسق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد
عاجل | وزير الخارجية التركي: كنا ننسق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد
عاجل | وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الوفد الأردني أهمية الاستقرار الدائم في سوريا ودعم إدارتها الجديدة
عاجل | وزير الخارجية التركي: نشترك في الآراء مع الأردن من حيث التضامن مع الشعب السوري والعمل لإعادة الإعمار
عاجل | وزير الخارجية التركي: يمكن في وقت لاحق عقد اجتماع يضم سوريا ودول الجوار لبحث التصدي للتهديدات الإرهابية
عاجل | وزير الخارجية التركي: على حزب العمال الكردستاني ألا يحاول الاستفادة من الوضع القائم في سوريا
عاجل | وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الوفد الأردني الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة
عاجل | وزير الخارجية التركي: هناك فرصة اقتصادية مهمة للغاية في المنطقة وجميعنا سنستفيد منها
عاجل | وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الجانب الأردني المشكلات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان
عاجل | وزير الخارجية التركي: موضوع غزة وفلسطين من أهم الموضوعات على جدول أعمالنا
عاجل | وزير الخارجية الأردني: أبدينا مع الجانب التركي حرصنا على التنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة
التفاصيل بعد قليل..