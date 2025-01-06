عاجل | وزير الخارجية التركي: كنا ننسق مع الأردن منذ اليوم الأول لسقوط نظام بشار الأسد

عاجل | وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الوفد الأردني أهمية الاستقرار الدائم في سوريا ودعم إدارتها الجديدة

عاجل | وزير الخارجية التركي: نشترك في الآراء مع الأردن من حيث التضامن مع الشعب السوري والعمل لإعادة الإعمار

عاجل | وزير الخارجية التركي: يمكن في وقت لاحق عقد اجتماع يضم سوريا ودول الجوار لبحث التصدي للتهديدات الإرهابية

عاجل | وزير الخارجية التركي: على حزب العمال الكردستاني ألا يحاول الاستفادة من الوضع القائم في سوريا

عاجل | وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الوفد الأردني الخطوات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتنظيم الدولة

عاجل | وزير الخارجية التركي: هناك فرصة اقتصادية مهمة للغاية في المنطقة وجميعنا سنستفيد منها

عاجل | وزير الخارجية التركي: بحثنا مع الجانب الأردني المشكلات المتعلقة بوقف إطلاق النار في لبنان

عاجل | وزير الخارجية التركي: موضوع غزة وفلسطين من أهم الموضوعات على جدول أعمالنا

عاجل | وزير الخارجية الأردني: أبدينا مع الجانب التركي حرصنا على التنسيق لمواجهة التحديات في المنطقة

التفاصيل بعد قليل..