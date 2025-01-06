10 قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القتلى "سيدتان في الستينات من العمر ورجل"، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 7 أشخاص، وأن منفذها أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

ترجمة قدس| حافلة المستوطنين التي تعرضت لإطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية. pic.twitter.com/GWWE8LbLck — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

#فيديو | موقع تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية والتي أدت إلى وقوع 6 إصابات منهم 2 في حالة حرجة جدًا "موت سريري"، 1 خطيرة، 2 متوسطة، 1 طفيفة. pic.twitter.com/kIaHk7gyGB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وقال شهود عيان للأناضول إن جيش الاحتلال أغلق مداخل مدينة قلقيلية وبلدات عدة شمالي الضفة، إضافة إلى شارع عام يربط نابلس وقلقيلية.

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​​​​​​​وأوضحوا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لبلدة الفندق، وشرع بعملية بحث وسحب تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة وبلدات مجاورة.

وقالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس عقب عملية كدوميم.