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10 قتلى وجرحى إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية

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6/1/2025-|آخر تحديث: 6/1/202512:00 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن القتلى "سيدتان في الستينات من العمر ورجل"، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 7 أشخاص، وأن منفذها أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وقال شهود عيان للأناضول إن جيش الاحتلال أغلق مداخل مدينة قلقيلية وبلدات عدة شمالي الضفة، إضافة إلى شارع عام يربط نابلس وقلقيلية.

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​​​​​​​وأوضحوا أن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية لبلدة الفندق، وشرع بعملية بحث وسحب تسجيلات كاميرات مراقبة في البلدة وبلدات مجاورة.

وقالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين قرب قرية بورين جنوب نابلس عقب عملية كدوميم.

المصدر : الجزيرة

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