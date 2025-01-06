مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

ترجمة قدس| حافلة المستوطنين التي تعرضت لإطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية. pic.twitter.com/GWWE8LbLck — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 6, 2025

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

#فيديو | موقع تنفيذ عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية والتي أدت إلى وقوع 6 إصابات منهم 2 في حالة حرجة جدًا "موت سريري"، 1 خطيرة، 2 متوسطة، 1 طفيفة. pic.twitter.com/kIaHk7gyGB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 6, 2025

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وفقا لما ذكرته تقارير محلية.