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مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة

Israeli security forces gather in the area of a shooting attack against Israelis near the Tarqumiya crossing north of Hebron in the the occupied West bank on September 1 ,2024. - Israeli police said the three people killed in a September 1 shooting attack in the occupied West Bank were members of the police force. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
قوات إسرائيلية في موقع إطلاق نار سابق بالضفة (الفرنسية)
6/1/2025-|آخر تحديث: 6/1/202511:02 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن منفذ العملية أطلق النار من مركبة على حافلة ومركبة ثم لاذ بالفرار.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن فلسطينيين اثنين نفذا عملية إطلاق النار.

وبثت منصات محلية فلسطينية مشاهد أولية من موقع عملية إطلاق النار، وقالت إنها جرت عند قرية الفندق شرق قلقيلية.

وانتشرت قوات الاحتلال في موقع العملية وبدأت عملية بحث واسعة عن المنفذين، وفقا لما ذكرته تقارير محلية.

المصدر : الجزيرة

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