أبو عبيدة يعلق على عملية كدوميم ويتوعد إسرائيل

أشاد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بالعملية التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين في الضفة الغربية وقال إن رهانات الاحتلال الإسرائيلي على ثني المقاومين في الضفة عن مساندة غزة "محكوم عليها بالفشل".

ووصف أبو عبيد المقاومين في غزة بـ"الأبطال الأشاوس"، الذين "يثبتون من جديد أنهم في قلب معركة طوفان الأقصى".

واعتبر أن "رهانات الاحتلال وأذنابه على ثني أبطال الضفة عن مساندة غزة محكوم عليها بالفشل".

ووجه رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي قائلا "على العدو أن يعلم أنه إذا استمر في عدوانه على غزة والضفة فسيدفع ثمن ذلك من دماء جنوده ومستوطنيه".

وأكد أن الاحتلال "لن ينعم بالأمن حتى ينعم به أبناء شعبنا".

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي في وقت سابق اليوم مقتل 3 أشخاص -بينهم امرأتان- في إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم شرقي قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القتلى "سيدتان في الستينيات من العمر ورجل" وكانوا يستقلون سيارتين خاصتين، وأشارت إلى أن العملية أسفرت أيضا عن إصابة 9 أشخاص جروح أحدهم خطيرة.