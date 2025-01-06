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أسئلة لا إجابة لها حتى الآن عن معتقلي صيدنايا

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6/1/2025-|آخر تحديث: 6/1/202503:16 م (بتوقيت مكة المكرمة)

في أعقاب انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، تجوب العائلات السورية أرجاء البلاد بحثا عن أحبائهم الذين فقدوا خلال سنوات الصراع الطويلة، سواء بسبب الحرب أو الاعتقال أو النزوح.

ولم يجلب سقوط نظام لابتسام النداف وإبراهيم الدرادجي أي عزاء أو حل، بل زاد من حدة الحزن والأسئلة التي لم يجدا لها إجابة.

Ibtissam Al-Nadaf who said she is still mourning two sons, one killed by a sniper during the siege of Al-Assali, the other disappeared into Sednaya prison in 2018, reacts as she holds her sons photographs at Marjeh Square also known as Martyrs Square in Damascus, Syria, December 22, 2024. REUTERS/Zohra Bensemra
ابتسام تحمل صورتي ابنيها في ساحة المرجة بدمشق، وتعبر عن حزنها وأملها في العثور على ابنها المفقود (رويترز)

ابتسام النداف، أم فقدت اثنين من أبنائها خلال الحرب في سوريا، أحدهما قُتل برصاص قناص أثناء حصار حي العسالي في دمشق، في حين اختفى الآخر في سجن صيدنايا عام 2018، أحد أكثر مراكز الاعتقال شهرة في عهد آل الأسد.

Ibtissam Al-Nadaf who said she is still mourning two sons, one killed by a sniper during the siege of Al-Assali, the other disappeared into Sednaya prison in 2018, reacts as she hopes for any sign of her son as she tours for first time the Sednaya prison, which was known as a slaughterhouse under Syria's Bashar al-Assad rule, after fighters of the ruling Syrian body ousted Bashar al-Assad, in Sednaya, Syria December 24, 2024. REUTERS/Zohra Bensemra
الأهالي يواجهون مشاهد مروعة وظروفا معيشية قاسية عند الدخول إلى سجن صيدنايا (رويترز)

كما واصل الأب إبراهيم الدرادجي، من مخيم اليرموك، بحثه اليائس عن ابنه عمر، الذي اعتقل عام 2018.

Ibrahim Daraji, who said he is still mourning two sons, one disappeared into Sednaya prison and another lost to a mortar strike in Al-Yarmouk camp, shows a photo of his son Omar on his phone at his house at al-Yarmouk Palestinian refugee camp, after fighters of the ruling Syrian body ousted Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 20, 2024. REUTERS/Zohra Bensemra
صورة عمر الدرادجي ابن إبراهيم الذي فقد في سجن صيدنايا (رويترز)

ويقول الدرادجي إن "في صيدنايا، يعطون السجناء أرقاما، لا أسماء. رقم ابني هو 10912 في الزنزانة. التقطت صورة للشهادة وأقمت له العزاء".

ولإبراهيم ابن آخر شهيد، قتل بسبب قذيفة هاون، وقعت على مخيم اليرموك الذي دفن فيه.

Ibrahim Daraji, who said he is still mourning two sons, one disappeared into Sednaya prison and another lost to a mortar strike in Al-Yarmouk camp, prays at damaged Martyrs cemetery where his son is buried at al-Yarmouk Palestinian refugee camp, after fighters of the ruling Syrian body ousted Bashar al-Assad, in Damascus, Syria December 22, 2024. REUTERS/Zohra Bensemra
إبراهيم يزور قبر ابنه الذي استشهد بقذيفة هاون في مخيم اليرموك الذي دفن فيه (رويترز)

وفتح سقوط النظام على مسؤوليه حسابا مريرا من العائلات في سوريا، حيث يتم اكتشاف المقابر الجماعية وتفريغ السجون، مما يثير تساؤلات عن العدالة والمساءلة.

وبالنسبة للمفجوعين بأحبائهم، فإن الأولوية الفورية هي العثور على إجابات ومحاسبة المسؤولين.

Ibtissam Al-Nadaf who said she is still mourning two sons, one killed by a sniper during the siege of Al-Assali, the other disappeared into Sednaya prison in 2018, reacts as she hopes for any sign of her son as she sits inside a cell at the Sednaya prison, which was known as a slaughterhouse under Syria's Bashar al-Assad rule, after fighters of the ruling Syrian body ousted Bashar al-Assad, in Sednaya, Syria December 24, 2024. REUTERS/Zohra Bensemra
ابتسام النداف داخل زنزانة في سجن صيدنايا، المعروف بـ"المسلخ" تأمل في أي إشارة تدل على ابنها المفقود (رويترز)

وعقب سقوط نظام الحكم، في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، فتحت مراكز الاعتقال أبوابها، وأطلق سراح آلاف السجناء أحرارا في الشوارع، حيث هرعت الأهالي للقاء أبنائها ولم شمل المعتقلين مع عائلاتهم.

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لكن المشهد بالنسبة للبعض، لا يزال كابوسا، يعاني منه آلاف العائلات لعدم وجود أي أثر يدل على وجود أو وفاة أبنائهم.

المصدر : الجزيرة + رويترز

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