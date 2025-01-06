يمثُلُ الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي -اليوم الاثنين- أمام القضاء ببلاده مع 3 وزراء سابقين لاتهامه بتلقي تمويل من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية عام 2007.

وسيحضر ساركوزي (69 عاما)، الذي حكم فرنسا بين عامي 2007 و2012، جلسة افتتاح محاكمته اليوم بمحكمة باريس في الساعة 12 والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي في فرنسا، ووفق وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن أوساط مقربة منه أن الرئيس السابق مصمم على إثبات براءته من الاتهامات الموجهة إليه.

وستستدعي المحكمة المتهمين الـ12 من أطراف مدنية وشهود، قبل الخوض في المسائل الإجرائية التي ستشغل المحكمة طوال الأسبوع الأول من المحاكمة.

وتعقد جلسات المحاكمة أيام الاثنين والأربعاء والخميس حتى العاشر من أبريل/نيسان، تشير أوساط مقربة من ساركوزي إلى أنه سيحضر كل الجلسات خلال الشهر الأول من المحاكمة، والذي سيخصص للشبهات المتعلقة بالتمويل، على أن يتم تناول المسائل الفرعية للقضية في الأسابيع التالية.

وتعود القضية إلى أواخر العام 2005 حين كان ساركوزي وزيرا للداخلية، حيث تتهمه السلطات القضائية بـ"عقد اتفاق ينطوي على فساد" بمساعدة مقربيْن منه هما مدير مكتبه آنذاك كلود غيان، والوزير السابق بريس أورتوفو.

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وتشير الاتهامات إلى أن ساركوزي عقد وقتها اتفاقا مع القذافي الذي أطاح به الثوار في بلاده عام 2011، من أجل تمويل حملته الانتخابية للوصول إلى قصر الإليزيه.

ويحاكم ساركوزي في هذه القضية بتهم الفساد وحيازة أموال عامة مختلسة وتمويل غير مشروع لحملته والانتماء إلى عصابة إجرامية، ويواجه عقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 375 ألف يورو، فضلا عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم الأهلية للترشح لانتخابات، لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وهذه خامس محاكمة يخضع لها ساركوزي خلال 5 سنوات، وسبق أن صدر ضده حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ 6 أشهر، بتهمة تجاوز سقف الإنفاق في حملة الانتخابات الرئاسية التي خسرها في 2012.