تمديد إغلاق مطار بكوريا الجنوبية مع استمرار التحقيق في أسوأ كارثة طيران بالبلاد

مددت حكومة كوريا الجنوبية -اليوم الاثنين- إغلاق مطار موان الدولي لمدة أسبوع حتى 14 يناير/كانون الثاني الحالي مع استمرار التحقيق في تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" أسفر عن مقتل 179 راكبا.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة "جيجو إير" للنقل الجوي منخفض الكلفة تنقل من العاصمة التايلندية بانكوك إلى موان 181 شخصا، هم 175 راكبا وطاقم من 6 أفراد، حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تهبط من دون عجلات على مدرج المطار، ثم تنزلق على المدرج بطوله وتصطدم في نهايته بجدار إسمنتي وتستحيل كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ إنقاذهما.

وكان من المقرر إعادة فتح المطار -غدا الثلاثاء- بعد الحادث الذي وقع في 29 ديسمبر/كانون الأول.

ويقوم محققون كوريون جنوبيون وأميركيون، ومن بينهم ممثلون لشركة بوينغ المصنعة للطائرة، بتمشيط موقع التحطم في موان منذ الكارثة.

ويعمل فريق مشترك على تكثيف التحقيقات في أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية من حيث عدد القتلى. ومن المقرر أن يتوجه اثنان من المحققين الكوريين -اليوم الاثنين- إلى الولايات المتحدة وبحوزتهما مسجلات بيانات الرحلة لتحليلها مع مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي.

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ومسجلات بيانات الرحلة، إلى جانب مسجلات صوت قمرة القيادة، تم الحصول عليها من الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على معلومات رئيسية حول الحادث.

وقام المحققون -يوم السبت- بتجميع النص الكامل من مسجل صوت قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة. ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيكشفون عن هذا النص.

وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية -الخميس- مداهمة مطار موان، ومقرّ شركة جيجو للطيران في سول بالإضافة إلى مكتب لسلطة الطيران الإقليمية في موان. وبحسب وكالة يونهاب للأنباء صدرت أوامر بعمليات التفتيش هذه بسبب "الإهمال المهني الذي أدى إلى وفيات".

ومنع كيم إي باي الرئيس التنفيذي لشركة "جيجو إير" من مغادرة البلاد مع استمرار التحقيق، وفق ما أفادت الشرطة في بيان سابق.

وتخضع كلّ طائرات بوينغ 737-800 العاملة في كوريا الجنوبية، وعددها وفق السلطات 101 طائرة تملكها 6 شركات طيران، لعمليات تفتيش تستهدف بشكل أساسي منظومة عجلات الهبوط التي يبدو أنّها تعطّلت في الطائرة المنكوبة.

من جانب آخر، قال وزير الداخلية المؤقت كو كي دونغ إنه سيتم إعادة جثث 179 قتيلا بالحادث إلى عائلاتهم -اليوم الاثنين- وهو ما سيسمح للعائلات بإقامة جنازات لأحبائهم بعد أسبوع من الانتظار.