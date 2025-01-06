تفجيرات قرب محطة زاباروجيا وزيلينسكي يعول على ترامب لإنهاء الحرب

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الوكالة تلقت تقارير عن وقوع انفجارات قرب محطة نووية أوكرانية، في حين أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تفاؤله بقدرة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على إنهاء الحرب.

وأوضح غروسي أن الوكالة علمت بتقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز تدريب محطة زاباروجيا للطاقة النووية، لكنه أشار إلى أن التقارير لم تذكر وقوع إصابات أو أي تأثير للهجوم.

وفي سياق الحرب الأوكرانية، أكد زيلينسكي أن الضمانات الأمنية المقدمة إلى كييف لإنهاء الحرب مع روسيا لن تكون فعالة إلا إذا قدمتها الولايات المتحدة، معربا عن أمله في لقاء ترامب بعد تنصيبه الشهر الجاري.

وفي مقابلة مع محطة أميركية أشاد زيلينسكي بترامب الذي تعهد بإنهاء الحرب بسرعة دون أن يوضح كيفية ذلك، قائلا إن الأوكرانيين يعولون عليه لإجبار موسكو على الموافقة على سلام دائم.

يشار إلى أن ترامب سبق أن سخر من زيلينسكي إلى درجة وصفه بـ"البائع"، لكن الرئيس المنتخب أثار الدهشة في واشنطن بتجنبه انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما عدا في مرات نادرة، بل والإشادة به أحيانا.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بتحقيق السلام في أوكرانيا بشكل سريع، دون أن يتطرق إلى كيفية قيامه بذلك.

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كما انتقد بشدة المساعدات العسكرية الهائلة التي أرسلتها واشنطن إلى أوكرانيا في ظل إدارة جو بايدن، مثيرا الشكوك بشأن مواصلة الولايات المتحدة انخراطها في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ومع ذلك، أثنى زيلينسكي على ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب يملك ما يكفي من النفوذ، على الأقل لتجميد الحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن البيت الأبيض تحت قيادة ترامب يلعب دورا حيويا في توفير الضمانات الأمنية، وأكد أنه والرئيس الأميركي المنتخب يتفقان على الحاجة إلى نهج "السلام من خلال القوة" لإنهاء الصراع.

وأضاف "بدون الولايات المتحدة لن يكون من الممكن تحقيق ضمانات أمنية، أعني هذه الضمانات الأمنية التي يمكنها منع العدوان الروسي".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يحتاج إلى الاجتماع مع ترامب لتحديد مسار العمل لردع روسيا، مضيفا أن الحكومات الأوروبية يتعين أيضا أن يكون لها صوت في هذه العملية قبل أن تتمكن كييف من الجلوس لإجراء محادثات مباشرة مع الجانب الروسي.

هجوم أوكراني

وضمن آخر التطورات الميدانية، أعلنت أوكرانيا أمس الأحد أن قواتها استأنفت هجومها في اتجاهات عدة بمنطقة كورسك غربي روسيا.

وقال أندريه كوفالينكو رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة في مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن الروس في منطقة كورسك يشعرون بالقلق الشديد لأنهم تعرضوا لهجوم من اتجاهات عدة، وكان ذلك مفاجأة لهم.

بدوره، قال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك عبر أحد مواقع التواصل إن هناك أخبارا جيدة من منطقة كورسك، روسيا تلقى ما تستحقه.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني شن هجوما مضادا لوقف تقدم القوات الروسية في منطقة كورسك.

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وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في أغسطس/آب الماضي، وقاومت على مدى الأشهر الفائتة محاولات روسيا لطردها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.