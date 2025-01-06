برنامج الأغذية العالمي يندد بمهاجمة إسرائيل قافلة له في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له بغزة أمس في واقعة وصفها بأنها "مروعة".

وأضاف -في بيان- أن القافلة -المكونة من 3 مركبات- كانت تقل 8 موظفين من وسط القطاع إلى مدينة غزة، وتلقت 16 رصاصة بالقرب من حاجز وادي غزة، مما تسبب في تعطيلها، لكن دون وقوع إصابات.

وذكر برنامج الأغذية العالمي أن القافلة كانت مميزة بعلامات واضحة حول ماهيتها، وحصلت على تصاريح أمنية مسبقة من السلطات الإسرائيلية.

وأكد البرنامج أن "هذه الواقعة غير مقبولة، وتمثل أحدث مثال على الظروف الصعبة والخطيرة التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي وغيره من الوكالات في الوقت الراهن"، مشددا على ضرورة تحسين الأوضاع الأمنية لضمان استمرار عمليات الإغاثة.

يشار إلى أن وكالات الإغاثة الدولية، التي تعمل على تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة، اتهمت القوات الإسرائيلية مرارا بتعطيل أو تهديد عملياتها خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.