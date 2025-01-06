بايدن: لا ينبغي نسيان اقتحام الكابيتول في 2021

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021 عندما اقتحم أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول قبل 4 سنوات لا ينبغي نسيانها.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض أمس الأحد قبل يوم من تصديق الكونغرس على فوز ترامب "لا أعتقد أنه يجب أن نتظاهر بأن هذا لم يحدث".

وبعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن في انتخابات 2020 كان ترامب قد دعا الكونغرس إلى منع التصديق على فوز الأخير، مدعيا بدون أدلة أن تزويرا واسع النطاق أدى إلى خسارته.

ولاحقا، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وعرقلوا عملية التصديق على فوز بايدن التي تأخرت حتى صباح اليوم التالي.

وقال بايدن أمس الأحد "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديمقراطية"، مضيفا "أنا متفائل بأننا تجاوزنا ذلك".

وحذر "لا ينبغي أن يتكرر ذلك، وأعتقد أنه لا ينبغي نسيانه"، مؤكدا على جهوده لضمان "انتقال سلس" للسلطة.

وأكد بايدن أنه يجب العودة إلى قواعد الانتقال "الطبيعي" للسلطة.

وعلى عكس انتخابات 2020 أقر بايدن بسرعة بفوز ترامب في الانتخابات، ودعاه إلى البيت الأبيض لإظهار التزامه بالانتقال السلمي للسلطة.