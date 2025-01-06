مباحثات قطرية بريطانية بشأن غزة وسوريا

تلقى رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، -اليوم الاثنين- اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد لامي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية التوصل إلى حلول عاجلة تنهي معاناة المدنيين وتعزز الاستقرار في المنطقة.

كما تطرق الاتصال إلى آخر المستجدات في الشأن السوري، حيث جدد الشيخ محمد آل ثاني تأكيد موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، بالإضافة إلى دعم تطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق العيش الكريم وبناء مؤسسات وقانون الدولة.

وتم خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين.