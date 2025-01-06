أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا تحت أي ذريعة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا شعرت أن هناك خطرا ينذر بتفكّكها.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة "لا يمكننا أن نسمح تحت أي ذريعة كانت بأن يتم تقسيم سوريا، وفي حال لاحظنا أدنى خطر سنتخذ سريعا الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن تركيا لديها الوسائل لتنفيذ تلك الإجراءات التي لم يحددها. كما أفاد الرئيس التركي بأن نهاية المسلحين الأكراد في سوريا تقترب، مؤكدا أنه لا مكان للإرهاب، وأن من يدعمون الإرهابيين سيدفنون مع أسلحتهم، وفق تعبيره.

وفي إشارة إلى تدخل عسكري محتمل ضد الوحدات الكردية في سوريا، صرح أردوغان "في حال تحدد الخطر، يمكننا التدخل بشكل مفاجئ، في ليلة واحدة.. لدينا القدرة على ذلك".

وعقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت تركيا المسلحين الأكراد في سوريا من استغلال الوضع، وعززت قواتها على الحدود، وذلك بالتوازي مع عملية عسكرية ينفذها الجيش الوطني السوري -المدعوم من أنقرة- ضد الوحدات الكردية في ريف حلب الشرقي.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن نهاية المسلحين الأكراد في سوريا باتت وشيكة.

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وفي خطابه بأنقرة، تحدث أردوغان أيضا عن الحرب المستمرة على غزة، وعبر عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بالقطاع قريبا.

وقال الرئيس التركي إنه "مثلما انتصر الإيمان والصبر في سوريا بعد 61 عاما من ظلم (حزب) البعث و13 عاما من المجازر، فإن شمس العدالة ستبدد ظلام الاضطهاد في فلسطين أيضا"، مضيفا "ستقام حتما دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والمتكاملة جغرافيا".