ميلوني تجري زيارة غير معلنة لترامب في منتجعه بفلوريدا

قامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بزيارة غير معلنة مسبقا إلى الولايات المتحدة، التقت خلالها الرئيس المنتخب دونالد ترامب في منتجعه مارالاغو في ولاية فلوريدا، بحسب ما أفاد مكتبها اليوم الأحد.

ووزع مكتب رئيسة الحكومة صورا تظهر ميلوني وترامب عند مدخل مقر إقامة الثري الجمهوري، وهما يتحادثان في غرفة استقبال وإلى جانبهما شجرة مزيّنة لعيد الميلاد.

لكن المكتب لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، ولم يتجاوب مع طلبات متكررة لتأكيد حصول الزيارة التي قالت وسائل إعلام أميركية إنها جرت السبت، وتخللها حضور عرض لفيلم وتناول العشاء.

وتصدّرت صور ميلوني وترامب الصفحات الأولى للصحف الإيطالية الصادرة اليوم الأحد.

وميلوني من ضمن عدد قليل من الزعماء الذين زاروا ترامب قبل عودته الى البيت الأبيض وتنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني مثل نظيريها الكندي جاستن ترودو والمجري فيكتور أوربان.

وأتى لقاء ترامب بميلوني، زعيمة حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني المتطرف، قبل زيارة لمدة 4 أيام يقوم بها الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن إلى روما، يلتقي خلالها رئيسة الحكومة الإيطالية والبابا فرانشيسكو.