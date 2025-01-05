مقتل صحفي بنيران أوكرانية وزيلينسكي: خسائر فادحة لروسيا وكوريا الشمالية

قالت صحيفة إزفستيا الروسية -أمس السبت- إن أحد مراسليها قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية قرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا، في حين تحدث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن تكبيد القوات الروسية والكورية الشمالية خسائر فادحة في القتال بمنطقة كورسك جنوب روسيا.

وذكرت صحيفة إزفستيا -عبر قناتها على تطبيق تليغرام- "شن الجيش الأوكراني هجوما بطائرة مسيرة على سيارة مدنية تقل مراسلنا ألكسندر مارتميانوف الذي يعمل بشكل حر"، وأوضحت أن السيارة "كانت بعيدة عن خط المواجهة".

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن اثنين من مراسليها كانا يسافران مع مارتميانوف أصيبا في الهجوم، بالإضافة إلى صحفييْن يعملان لدى صحيفة محلية في دونيتسك.

ونددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بمقتل مارتميانوف، ووصفت الحادث بأنه "قتل متعمد"، و"جريمة وحشية أخرى في سلسلة من الفظائع الدموية" التي ترتكبها حكومة الرئيس زيلينسكي "التي تلجأ علانية إلى الأساليب الإرهابية للقضاء على معارضيها في الأيديولوجيا".

وأشارت بيانات سابقة للجنة حماية الصحفيين إلى مقتل 15 صحفيا على الأقل منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

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روسيا وكوريا الشمالية

من جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني إن القوات الروسية والكورية الشمالية تكبدت خسائر فادحة في القتال بمنطقة كورسك.

وتقول أوكرانيا ودول غربية إن نحو 11 ألف جندي من كوريا الشمالية موجودون في كورسك، حيث تحتل القوات الأوكرانية مساحات واسعة من الأراضي بعد توغلها فيها في أغسطس/آب.

وفي خطابه المسائي المصور أمس السبت، نقل زيلينسكي عن قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي قوله إن معارك دارت بالقرب من بلدة ماخنوفكا القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأضاف زيلينسكي "في المعارك التي دارت أمس واليوم بالقرب من قرية واحدة فقط وهي ماخنوفكا في منطقة كورسك، خسر الجيش الروسي ما يصل إلى كتيبة من جنود المشاة الكوريين الشماليين وقوات المظلات الروسية".

ولم يقدم زيلينسكي تفاصيل محددة. ويمكن أن يختلف حجم الكتيبة لكنها تتألف عموما من عدة مئات من الجنود.

وأعلن زيلينسكي -الأسبوع الماضي- عن خسائر فادحة لكوريا الشمالية في منطقة كورسك، قائلا إن روسيا لا تحمي القوات الكورية الشمالية.

وأضاف أن الجنود الكوريين الشماليين يتخذون إجراءات صارمة لتجنب الوقوع في الأسر، وزعم أن بعضهم يجري إعدامهم على أيدي زملائهم.

وفي سومي على حدود كورسك، قالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص، بينهم طفلان، أصيبوا في هجوم روسي بقنابل موجهة على قرية في المنطقة.

وأظهر مقطع مصور نشره زيلينسكي تحول أجزاء من مبنى في قرية سفيسا إلى أنقاض. وأخرجت فرق الإنقاذ السكان من المبنى على نقالات.