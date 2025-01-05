مبعوث بايدن ورئيس الموساد يشاركان بمفاوضات غزة ونتنياهو يعقد جلسة مشاورات

أفادت تقارير أميركية وإسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) بصدد المشاركة في جولة مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن بريت ماكغورك -مبعوث بايدن وكبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط- قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة للانضمام إلى المحادثات بشأن صفقة التبادل.

في الوقت نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يتوجه رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى قطر غدا الاثنين للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه تم إحراز تقدم كبير بالمفاوضات، لكن "من السابق لأوانه تقديم التهاني بالوصول إلى النهاية".

وكذلك، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئيس الموساد سيسافر إلى الدوحة غدا لعقد جولة مفاوضات بوجود المسؤول الأميركي بريت ماكغورك.

وأوردت الصحيفة أن الوسطاء أكدوا أن صفقة التبادل المرتقبة تمر بـ"يوم حاسم" بعد أن نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أمس السبت شريط فيديو للمجندة الإسرائيلية الأسيرة لديها ليري ألباغ، وجهت فيه انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها بالتقصير في استعادة الأسرى.

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تحذير من صفقة جزئية

كما نقلت يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية رفيعة في إسرائيل تحذيرها من أن سعي حكومة بنيامين نتنياهو لعقد صفقة تبادل يتم فيها إطلاق عدد محدود من الأسرى الإسرائيليين ولمرة واحدة فقط، سيعرّض بقية الأسرى لدى حماس للخطر.

وفي تلك الأثناء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو سيعقد اليوم جلسة مشاورات محدودة لمناقشة تطورات محادثات الصفقة.

وقالت القناة الـ13 إن جلسة المشاورات ستعقد بحضور عدد قليل من الوزراء من بينهم وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

من جانب آخر، دعا وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي وعضو حزب الليكود -الذي يقود الائتلاف الحاكم- ميكي زوهار أعضاء الحكومة إلى دعم ما وصفها بالصفقة المهمة التي يعمل عليها نتنياهو.

وأكد زوهار، في منشور على موقع إكس، أنه سيدعم هو وأعضاء الحكومة من حزب الليكود صفقة التبادل التي "ستعيد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس وستضمن أمن الجنود الإسرائيليين".

غضب عائلات الأسرى

في غضون ذلك، نقلت صحيفة هآرتس عن قريب لأحد الأسرى في غزة أن مسؤولا بارزا في فريق التفاوض الإسرائيلي أخبره أن "إعادة المختطفين ليست على رأس أولويات الحكومة"، وأنه "رغم محاولات تقليل احتمال تعرض المختطفين للأذى خلال الضربات (على غزة)، فإن الجيش لا يعرف أماكن احتجازهم، وقد يتعرضون للأذى".

في السياق ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن والد جندي أسير قوله إنه جرى تقديم طلب للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويبدو أنه "ليس لديه وقت لآباء الجنود الذين قاتلوا من أجل البلاد". وأكد والد الجندي الأسير أنه سيتم إنجاز صفقة تبادل إذا أراد نتنياهو ذلك.

وتؤكد حركة حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو مرارا بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.

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وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة الإسرائيلية نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون -بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش- بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها إن قبِل إنهاء الحرب على غزة.