مباحثات مصرية أميركية لتطورات غزة وسوريا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، التطورات في قطاع غزة والمستجدات في سوريا.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الأحد إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن مساء أمس السبت، أكد خلاله "أهمية مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق".

وأضافت أن الوزير "شدد على ضرورة توقف إسرائيل عن سياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، رافضا بشكل كامل الاستهداف الممنهج للبنية التحتية الصحية والمستشفيات بقطاع غزة".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن الوزيرين "ناقشا أحدث التطورات في الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإنهاء الحرب".

ويستهدف الجيش الإسرائيلي، منذ بدء الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، القطاع الصحي ويقصف ويحاصر المستشفيات وينذر بإخلائها، ويمنع دخول المستلزمات الطبية خاصة في مناطق شمال القطاع التي اجتاحها في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

انتقال سياسي

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، قال بيان الخارجية المصرية إن عبد العاطي أكد "وقوف مصر إلى جانب الشعب السوري، مشددا على ضرورة أن تكون عملية الانتقال السياسي في سوريا شاملة، وأن تتم بملكية وطنية بعيدا عن أي إملاءات خارجية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، ويضمن وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها".

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وذكر بيان الخارجية الأميركية أن بلينكن وعبد العاطي "ناقشا الوضع في سوريا، وأكد الوزير (بلينكن) دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال سياسي سلمي شاملة بقيادة وبيد السوريين إلى حكومة ممثلة (للجميع) وخاضعة للمساءلة".

وأضاف أن بلينكن عبر عن تقديره للدور الذي تلعبه مصر لضمان السلام في المنطقة، وأكد أهمية الشراكة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية -تشكلت تحت اسم "إدارة العمليات العسكرية– سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، لينتهي 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وعقب ذلك، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير -رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غربي البلاد) منذ سنوات- بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.