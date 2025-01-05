فرنسا تعتقل "مؤثرَين" جزائريين بتهمة التحريض على الإرهاب

اعتقلت السلطات الفرنسية "مؤثرَين" جزائريين يحظيان بمتابعة واسعة على منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي، بتهمة الاشتباه بالتحريض على "الإرهاب"، وسط توترات سياسية متزايدة بين باريس والجزائر.

ففي القضية الأولى أوقفت السلطات الناشط المعروف باسم "عماد تانتان" (31 عاما) أول أمس الجمعة في ضواحي غرونوبل في جنوب شرق البلاد بعد نشره مقطع فيديو يحث المتابعين على "الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية"، بحسب الاتهام.

وقال مصدر في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه إنه أوقف مع شقيقه التوأم، مضيفا أن تفتيش منزلهما كشف عن الأجهزة المستخدمة في تصوير الفيديو الذي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة. ولم يقدم المدعون تفاصيل بشأن وضع الشقيق.

وتم حذف الفيديو الذي نشره تانتان لكن وزير الداخلية الفرنسي اليميني برونو ريتايو نشر مقطعا منه على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه "وضيع"، وحذّر قائلا "لن يمر أي شيء بلا حساب".

ومن المقرر أن يمثل تانتان أمام قاض اليوم الأحد بهدف توجيه اتهامات إليه ووضعه رهن الحبس الاحتياطي قبل محاكمة سريعة غدا الاثنين، بحسب ما قال المدعي العام الإقليمي إريك فيلان.

وفي القضية الثانية تم إيداع جزائري يبلغ 25 عاما تم التعريف عنه باسم "يوسف.أ" لكنه يشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "زازو يوسف"، الحبس الاحتياطي الجمعة أيضا بمدينة بريست، غرب فرنسا، بتهمة "التحريض علنا على عمل إرهابي"، وفق ما أفاد المدعي العام كامي ميانسوني في بيان.

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وبحسب الادعاء فقد ظهر "زازو يوسف" في مقطع فيديو نُشر على تيك توك في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يدعو فيه إلى شن هجمات في فرنسا وأعمال عنف في الجزائر. وكان المشتبه به يعيش في فرنسا بموجب تصريح إقامة مؤقت.

وأوضح المدعي العام أن زازو يوسف سيحاكم في 24 فبراير/شباط المقبل بتهمة "التحريض علنا على عمل إرهابي". وأضاف، في بيان، أنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف يورو في حال إدانته.

وتصاعدت التوترات بين الجزائر وفرنسا على خلفية إعلان فرنسا دعمها للسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية خلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة العام الماضي.