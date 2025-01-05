قتلى وجرحى جراء قصف الدعم السريع 3 مناطق بالسودان

أعلنت مصادر رسمية أن قوات الدعم السريع قصفت مناطق سكنية في الخرطوم الكبرى وفي ولاية شمال دارفور غربي السودان وهذا أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 53 آخرين.

فقد قالت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم -في بيان- إن قوات الدعم السريع قصفت أمس السبت أحياء بمنطقتي أم درمان وشرق النيل، وأسفر ذلك عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 43 آخرين بحسب صحيفة سودان تريبيون.

وأضافت أن القصف استهدف منطقتي كرري في أم درمان وشرق النيل بولاية الخرطوم، مشيرة إلى أنه جرى نقل المصابين إلى 3 مستشفيات.

ولا تزال عدة مناطق في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان تشهد من حين لآخر معارك بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني الذي تمكن في الأشهر القليلة الماضية من استعادة مواقع إستراتيجية وقلّص مساحة الأراضي التي كانت بقبضة تلك القوات.

وقبل أسبوع، قال مصدر عسكري ميداني للجزيرة إن الجيش تمكن من التوغل في مناطق بالخرطوم بحري، وهذا أجبر قوات الدعم السريع على التراجع إلى ضاحيتي حلة حمد والشعبية.

وفي تطور آخر، قالت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني إن 4 مدنيين قتلوا وأصيب 10 آخرون أمس السبت جراء قصف الدعم السريع أحياء سكنية بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

من جهتها، قالت وزارة الصحة السودانية أمس السبت إن قوات الدعم السريع قصفت للمرة الـ14 المستشفى السعودي في الفاشر وأسفر ذلك عن مقتل مواطن وإصابة اثنين من موظفي المستشفى.

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ومنذ مايو/أيار الماضي، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر وشنت عدة هجمات لاقتحامها لكنها فشلت حتى الآن في كسر الدفاعات التي أقامها الجيش والقوات المساندة له، كما أنها خسرت مؤخرا قاعدة "الزُرق" الإستراتيجية، حيث سيطرت عليها القوة المشتركة لحركات التمرد السابقة المتحالفة مع الجيش.

واتُّهمت قوات الدعم السريع مرارا بقصف المناطق السكنية والمستشفيات والمرافق المدنية الأخرى ومخيمات النازحين في الفاشر، ولكنها تنفي هذه الاتهامات.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 معارك بين الجيش والدعم السريع أسفرت حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 30 ألف شخص ونزوح 14 مليونا داخل البلاد وخارجها، بحسب أحدث البيانات التي تصدرها منظمات دولية.