إطلاق صاروخ من اليمن وسماع دوي انفجارات وسط إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار وسماع دوي انفجارات متتالية وسط إسرائيل.

وتحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن إطلاق صاروخ واحد من اليمن، في حين ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في منطقة تل أبيب الكبرى.

وفي أول بيان له تعليقا على الحادثة، قال الجيش الإسرائيلي "اعترضنا صاروخا واحدا أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء".

وتضامنا مع غزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 -والتي خلفت مقتل وإصابة أكثر من 154 ألف فلسطيني- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وردا على هذه الهجمات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع 2024 شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين في اليمن، وهو ما قابلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي أو أي مكان تصله أسلحتها.

كما تشن جماعة الحوثي بين الحين والآخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف تل أبيب، وتشترط لوقف هجماتها إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.