مسؤول بحماس: وافقنا على قائمة بأسماء 34 أسيرا إسرائيليا للمبادلة

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية قوله -مساء اليوم الأحد- إن حماس وافقت على قائمة قدمتها إسرائيل تضم أسماء 34 أسيرا إسرائيليا لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين ضمن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد هذا المسؤول -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- على أن إبرام الاتفاق مرهون بموافقة إسرائيل على الانسحاب من القطاع الفلسطيني ووقف إطلاق النار الدائم.

وأوضح المصدر نفسه أن حماس لا ترى تجاوبا من إسرائيل فيما يتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار.

وفي المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "خلافا للادعاءات" لم ترسل حماس "قائمة بأسماء الرهائن حتى هذه اللحظة".

مرحلة أولى

من جانبه، قال الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد (مراسل موقعي أكسيوس الأميركي ووالا الإسرائيلي) إن مصدرا في إسرائيل أكد له أن حماس وافقت على قائمة بأسماء 34 أسيرا تطالب إسرائيل بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة، لكن حماس لم توضح من منهم على قيد الحياة ومن مات.

وأشار الصحفي إلى أن إسرائيل هي التي قدمت القائمة، وأن حماس أبدت استعدادها لقبولها مقابل "ثمن مناسب" وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت تقارير أميركية وإسرائيلية بأن مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) بصدد المشاركة في جولة مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ماكغورك في الدوحة

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي تأكيده أن بريت ماكغورك -مبعوث بايدن وكبير مستشاريه لشؤون الشرق الأوسط- قد وصل إلى العاصمة القطرية للانضمام إلى المحادثات بشأن صفقة التبادل.

إعلان

وفي الوقت نفسه، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن من المتوقع أن يتوجه رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة غدا للمشاركة في مفاوضات صفقة التبادل.

ونقلت القناة ذاتها عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه تم إحراز تقدم كبير بالمفاوضات، لكن "من السابق لأوانه تقديم التهاني بالوصول إلى النهاية".

وتؤكد حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يؤدي إلى وقف كامل للعدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال وعودة المهجرين إلى مناطقهم، وقد اتهمت نتنياهو مرارا بالمماطلة في المفاوضات ووضع شروط جديدة لعرقلتها.