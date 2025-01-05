مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال قرب جنين

اشتبك مقاومون اليوم الأحد مع قوات إسرائيلية في بلدة قرب جنين، بينما شهدت مناطق أخرى في الضفة الغربية اقتحامات جديدة أصيب خلالها فلسطينيون بالرصاص.

فقد قالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس إن مقاتليها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لبلدة ميثلون جنوب شرق جنين شمالي الضفة.

وأضافت كتيبة جنين أن مقاتليها أمطروا الآليات المتوغلة بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

مصادر محلية: الاحتلال يعتقل مصاباً خلال حصاره أحد المنازل في بلدة ميثلون في قضاء مدينة جنين. pic.twitter.com/gqNUphVxvY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 5, 2025

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ميثلون.

وقالت مصادر محلية إن قوات خاصة حاصرت منزلا في المنطقة الشرقية من البلدة واعتقلت شخصا مصابا.

وتأتي الاشتباكات في هذه البلدة بينما تتواتر العمليات العسكرية الإسرائيلية في إطار تصعيد مستمر منذ عملية طوفان الأقصى.

اقتحامات واعتقالات

وفجر اليوم الأحد، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة نابلس ومخيمي عسكر القديم والعين شمالي الضفة.

وأصيب 3 فلسطينيين برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحامهم البلدة القديمة في نابلس.

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ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار على القوات المتوغلة في المنطقة الشرقية بنابلس.

وفي شمالي الضفة أيضا، اقتحمت قوات إسرائيلية ضاحية ذنابة في طولكرم واعتقلت شخصا واحدا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا واعتقلت أسيرين محررين، وفقا لمصادر فلسطينية.

وشملت الاقتحامات أيضا بلدة سلواد شرق رام الله بوسط الضفة، حيث اعتقل شاب.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية منطقة الكرنتينا في الخليل وبلدة تقوع جنوب بيت لحم.

مشاهد من المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سعير شمال الخليل. pic.twitter.com/RYPIgZxajS — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 4, 2025

مواجهات بالخليل

وكانت مصادر قالت للجزيرة إن مواجهات اندلعت مساء أمس السبت في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وأضافت المصادر أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه المواجهات.

وفي الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شرق الخليل وسيّرت دورياتها في أنحاء المدينة ثم انسحبت منها، كما سيّرت القوات دورياتها في أنحاء متفرقة من مدينة دورا جنوب الخليل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع واعتقل شخصين في دورا التي تعرضت مرارا للاقتحام في الأسابيع القليلة الماضية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز وانتشرت وسط المخيم ثم انسحبت منه.

وبعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية مما أسفر عن استشهاد 836 فلسطينيا وإصابة 6700 واعتقال أكثر من 11 ألفا آخرين، وفق بيانات رسمية فلسطينية.